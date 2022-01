Rollstuhlbasketball : Trotz Niederlage Selbstvertrauen getankt für Mission Klassenerhalt

Trier Die Doneck Dolphins Trier haben das Heimspiel gegen den RSB Thuringia Bulls mit 60:90 verloren. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft ist Spielertrainer Dirk Passiwan aber zufrieden.

(teu) In den ersten fünf Minuten und 57 Sekunden schienen die schlimmsten Befürchtungen der Dolphin-Fans wahr zu werden. So lange dauerte es, bis Nathalie Passiwan im Spiel gegen den RSB Thuringia Bulls für die Doneck Dolphins Trier in der Halle am Mäusheckerweg die ersten Punkte erzielte. Die Bulls als Tabellenzweite der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL) hatten in der ersten Hälfte des ersten Viertels bereits 13 Zähler auf seinem Konto, als die 31-Jährige traf. „Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir im Spiel waren. Das waren vielleicht auch noch ein bisschen die Nachwirkungen von Hamburg“, sagt Spielertrainer Dirk Passiwan. Doch die Auswärtsniederlage im Abstiegsduell gegen die BG Baskets Hamburg sechs Tage zuvor vergaßen die Delfine am vergangenen Samstag nach dem Fehlstart doch noch.