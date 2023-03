Rollstuhlbasketball Dolphins Trier: Zum Abschluss ordentlich punkten!

(teu) Mit einem klaren Sieg wollen die Doneck Dolphins Trier am Sonntag (15 Uhr) die Saison in der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga beenden. „Es gilt, den sechsten Platz absichern“, sagt Spielertrainer Dirk Passiwan vor der Partie bei den Hot Rolling Bears in Essen. Bei einem Sieg gegen den Tabellenletzten sollte das keine Frage sein. Denn der Konkurrent für diese Platzierung, die Köln 99ers, muss bei Tabellenführer RSB Thuringia Bulls ran.