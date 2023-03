Rollstuhlbasketball : Hoffen auf mehr Zuschauer beim letzten Heimspiel

Trier Gegen die ING-Skywheeler aus Frankfurt müssen die Doneck Dolphins Trier punkten, um noch Platz sechs in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga zu erreichen.

(teu) Beim letzten Heimspiel der Saison erstmals in diesem Jahr in der Halle am Mäusheckerweg punkten, das haben sich Doneck Dolphins Trier vorgenommen. Das Team um Spielertrainer Dirk Passiwan peilt zum Abschluss der Rollstuhlbasketball-Bundesliga-Spielzeit 2022/23 noch den sechsten Platz an. Den belegen momentan die ING-Skywheeler aus Frankfurt, die am Samstag (4. März, 18 Uhr) an der Mosel zu Gast sind. „Wir haben noch was gutzumachen aus dem Hinspiel“, sagt Passiwan mit Blick auf das „unnötig hoch verlorene“ Hinspiel (37:61) am Main kurz vor Weihnachten. Dazu setzt der Coach auch auf mehr Unterstützung von der Tribüne: „Wir hoffen, dass ein paar mehr Zuschauer kommen.“ Auch nach Ende der Corona-Beschränkungen können die Rollstuhlbasketballer nicht nur in Trier, sondern bundesweit nicht mehr so viele Fans in die Hallen locken, wie vor der Pandemie. Die Frankfurter freuten sich am vergangenen Wochenende über 150 Zuschauer. Damit wäre man auch bei den Dolphins (erst einmal) zufrieden.