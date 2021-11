Rollstuhlbasketball : Mit Niederlage in die Winterpause

Köln Rollstuhlbasketball-Bundesligist Doneck Dolphins Trier verspielt in Köln nach Halbzeitführung ersten Auswärtssieg.

(teu) Es fing gut an, aber endete bitter: Die Doneck Dolphins Trier verloren am Samstagabend in Köln das letzte Spiel in diesem Jahr klar mit 61:79. Damit sind die Bundesliga-Rollstuhlbasketballer von der Mosel endgültig voll im Kampf gegen den Abstieg. Nur die Baskets Hamburg haben zur Halbzeit weniger Punkte (zwei) als Trier (vier). Mit ihrem Sieg gegen die Dolphins sind auch die Kölner (sechs Punkte) weggezogen.