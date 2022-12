Rollstuhlbasketball : Vier-Punkte-Spiel um die Playoff-Plätze

Für Dolphins-Spielertrainer Dirk Passiwan (weißes Trikot) geht es gegen den BBC Münsterland auch um die Verteidigung seiner Spitzenposition als bester Werfer der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga vor dem Münsterländer Sören Müller (blaues Trikot). Foto: Holger Teusch

Trier Die Doneck Dolphins Trier haben am Samstag (18 Uhr) den Tabellen-Vierten der Rollstuhlbasketball-Bundesliga, den BBC Münsterland, in der Halle am Mäusheckerweg zu Gast.

„Es ist ein Vier-Punkte-Spiel!“ Für Dirk Passiwan ist die Partie der Doneck Dolphins Trier am Samstag (3.12., 18 Uhr, Halle am Mäusheckerweg) gegen den BBC Münsterland das wichtigste Heimspiel im Restjahr. Die Rollstuhlbasketballer aus Warendorf sind ein direkter Konkurrent des Trierer Teams um Spielertrainer Passiwan um einen der vier Play-off-Plätze. Mit den besseren Voraussetzungen für die Niedersachsen: Der BBC Münsterland steht mit acht Punkten aus sieben Spielen momentan auf dem vierten Platz. Die Dolphins mit sechs Punkten aus sechs Partien zwei Plätze dahinter.

„Münsterland hat in letzter Zeit wirklich gut gespielt und Lahn-Dill an den Rand einer Niederlage gebracht“, sagt Passiwan. Die Niedersachsen waren in einer dramatischen Partie vor drei Wochen nur knapp mit 64:68 Punkten dem Rekordmeister aus Wetzlar unterlegen. Für Passiwan geht es im direkten Vergleich mit seinen Verfolgern in der Topscorer-Liste auch darum, seine Spitzenposition zu verteidigen. Der 46-Jährige führt die Rangliste der erfolgreichsten Werfer momentan mit 18,8 Punkten pro Spiel an. Direkt dahinter folgen die Münsterländer Mattijs Bellers und Sören Müller (Schnitt jeweils 14,5 Punkte).

Passiwan erwartet am Samstagabend ein ausgeglichenes Partie. „Die Trainingswoche war richtig gut. Wir wollen gegen Münsterland an die zweite Halbzeit in Hannover anknüpfen“, verspricht der Spielertrainer. Beim vorgezogenen Spiel in der niedersächsischen Landeshauptstadt wurde die Aufholjagd der Dolphins nur ganz knapp um drei Punkte nicht mit einem Sieg belohnt.