Rollstuhlbasketball : Einfach sensationell!

Riesenfreude bei Doneck Dolphins Trier nach dem Heimsieg gegen die favorisierten Rhine Riwer Rhinos Wiesbaden. Foto: Holger Teusch

Trier Nach 17-Punkte-Rückstand zur Halbzeit gewinnen die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier unerwartet gegen den Bundesliga-Dritten Rhine River Rhinos aus Wiesbaden.

Von Holger Teusch

(teu) Sensationell ist die Vokabel, die Dirk Passiwan nach dem Heimsieg der Doneck Dolphins Trier gegen die Rhine River Rhinos Wiesbaden immer wieder gebraucht. Ein sensationelles Spiel, ein sensationeller Sieg, eine sensationelle Teamleistung. Der Spielertrainer ist ganz euphorisch. „Wie wir hier zurückgekommen ist, das ist sensationell“, sagt Passiwan nach dem 76:71-Heimsieg gegen den Tabellendritten der Rollstuhlbasketball-Bundesliga.

Der Beginn erinnert zunächst an die schmerzhafte Heimniederlage gegen den BBC Münsterland eine Woche zuvor. „Wir hatten am Anfang Probleme mit der Wiesbadener Presse“, erklärt Passiwan. 3:17 stand es nach der ersten Hälfte des ersten Viertels. Dann gelingen den Trierern zwei Körbe in Folge. „Wir uns ins Spiel reingekämpft. Da sieht man, dass die Mannschaft lebt. Wir haben nie aufgegeben, auch wenn wir 17 oder 20 Punkte hinten lagen“, analysiert Passiwan. Trotzdem: Nach den ersten 20 Minuten liegen die Dolphins 28:45 hinten.

„In der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass wir die zehn, 15 Minuten vor der Halbzeit schon gut gespielt haben. Wir haben dann noch einmal ein bisschen was umgestellt in der Verteidigung“, gibt Passiwan Einblick in seine Halbzeitansprache. Sein Konzept geht auf. Die Wiesbadener kommen nach dem Seitenwechsel nicht mehr so gut unter den Dolphins-Korb. „Wir haben hinten gut gestanden und auf einmal lief es auch vorne“, so Passiwan.

Foto: Holger Teusch 16 Bilder Sensatineller Dolphins-Sieg gegen Wiesbaden

19:15 für Trier lautet die Bilanz fürs dritte Viertel. Auch die Zuschauer in der Mäusheckerweghalle spüren: Trotz 13-Punkte-Rückstand, das Spiel ist für die Heimmannschaft noch nicht verloren. „Wir haben uns immer wieder gesagt: Wir können dieses Team schlagen“, erklärt Delfin Correy Rossi den Teamspirit. Jeder, ob auf oder neben dem Feld gibt hundert Prozent. Und mehr! Co-Trainer Andreas Ebertz wird so emotional, dass die Schiedsrichter ihn auf die Tribüne schicken.

Wann das Spiel sich endgültig zugunsten der Dolphins dreht? „Schwer zu sagen“, meint Passiwan. „Wir haben die komplette zweite Halbzeit gut gespielt. Wir waren kurz vor Ende auf vier Punkte ran. Da haben wir hinten smart verteidigt und die Rebounds geholt. Und sobald man den Anschluss geschafft hat, kann man das Momentum für sich nutzen.“

Das gelingt den Dolphins! Nachdem Rossi den Wiesbadenern den Ball abluchst schickt er Passiwan allein zum gegnerischen Korb. Drei Minuten vor der Schlusssirene nimmt der 45-Jährige die Einladung zum 66:66-Ausgleich gerne an. Die Rhine River Rhinos wirken wie gelähmt, verlieren Ball um Ball. Noch auf 76:71 ziehen die Dolphins vor allem dank Passiwans 51 Punkten davon. Mit der Schlusssirene liegen sich Trierer Spieler und Betreuer in den Armen.

„Ein sensationeller Sieg für uns gegen die drittbeste Mannschaft in Deutschland“, bemüht Passiwan wieder sein Lieblingswort an diesem Tag. Nach der Geburt seines Söhnchens Dino am Dienstag und der Ernennung zum Frauen-Bundestrainer war es der beste Abschluss einer turbulenten Woche, den sich der 45-Jährige vorstellen konnte. „Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Wie sie hier zurückgekommen ist, das ist sensationell. So ein Spiel vergisst man die nächsten Jahre nicht“, glaubt Passiwan.

Doneck Dolphins Trier:

Corin Depping, Patrick Dorner (6), Valeska Finger, Milja Grujic (2), Lukas Jung, Zeljko Likic (2), Dirk Passiwan (51), Correy Rossi (15), Kim Zettlitz

Rhine River Rhinos Wiesbaden:

Spielertrainer Dirk Passiwan und Co-Trainer Andreas Ebertz freuen sich über den unerwarteten Sieg gegen den Tabellendritten Wiesbaden. Foto: Holger Teusch

Dirk Passiwan war mit 51 Punkten wieder der erfolgreichste Schütze des Tages. Foto: Holger Teusch

Der US-Amerikaner Correy Rossi von Doneck Dolphins Trier lobt den „Teamspirit“ in der Mannschaft. Foto: Holger Teusch

Correy Rossi und Miljan Grujic von Doneck Dolphins Trier setzen sich gegen die Verteildigung der Rhine Riwer Rhinos Wiesbaden durch. Foto: Holger Teusch