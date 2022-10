Rollstuhlbasketball-Bundesliga : Gegen Hamburg sind Punkte eigentlich Pflicht

Trier Die Doneck Dolphins Trier empfangen am Samstag (22.10.) den Tabellenletzten der Rollstuhlbasketball-Bundesliga.

Auch wenn eine schwierige Trainingswoche hinter den Doneck Dolphins Trier liegt, „gegen Hamburg müssen wir natürlich gewinnen“, sagt Spielertrainer Dirk Passiwan. Der Tabellenletzte BG Baskets Hamburg kommt am Samstag (22.10., 18 Uhr) in die Trierer Halle am Mäusheckerweg in Pfalzel. Sowohl für die Dolphins als auch die Hansestädter ist es das sechste Spiel der aktuellen Rollstuhlbasketball-Bundesliga-Saison. In Hamburg fuhren die Dolphins Anfang des Monats ihren ersten Saisonsieg (von bisher zwei) ein. Die Gäste kassierten am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt und Köln die Niederlagen vier und fünf.