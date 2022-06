Rollstuhlbasketball : Kompakter: Rolli-Jedermannturnier an nur einem Tag

Trier Ungewöhnlich für den Sommer: Am Samstag (4.6.) steht die Sporthalle am Mäusheckerweg beim Jedermannturnier der RSC Rollis Trier ganz im Zeichen des Rollstuhlbasketballs.

(teu) Die einzigen Trierer Erstliga-Ballsportler, die Doneck Dolphins Trier, bieten am Pfingstsamstag die Möglichkeit zu erfahren, was die Sportart Rollstuhlbasketball ausmacht. Das elfte Jedermannturnier der RSC Rollis Trier, dem Verein hinter den Dolphins, richtet sich vor allem auch an Menschen ohne Behinderung. Denn beim Rollstuhlbasketball können grundsätzlich Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen Sport treiben und in Wettkämpfen auch gegeneinander antreten.