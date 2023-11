Doneck Dolphins Rollstuhlbasketball: Ein Drittel der Nationalmannschaft spielt für Trier

Kurzzeitig lag am vergangenen Samstag in der Halle am Mäusheckerweg beim Spitzenspiel der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga die Sensation in der Luft. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber der Doneck Dolphins Trier gegen den amtierenden Deutschen Meister RSB Thuringia Bulls mit 43:40 in Führung.