Hannover : Mit Niederlage in die lange Pause

Hannover Rollstuhlbasketball: Dolphins verlieren knapp in Hannover – wieder liegt’s am Auftakt.

Es ist eine Art Déjà-vu für die Dolphins: Wie schon bei der Heimniederlage gegen Wiesbaden schwächeln die Trierern auch im Spiel bei Hannover United in der Anfangsphase – das erste Viertel geht mit 18:8 an die Niedersachsen. Das konnten die Gäste in einer ausgeglichenen Partie beim 59:70 (25:29) nicht mehr drehen. So gehen die Dolphins mit einem Sieg aus bisher fünf Saisonspielen in die sechswöchige Weihnachtspause.