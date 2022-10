Rollstuhlbasketball : Punkte eingefahren trotz erwarteter Niederlage

Wetzlar/Hamburg (teu) Auch wenn die Doneck Dolphins Trier wegen einer blockierten Tür des Team-Busses fast zwei Stunden verzögert den Weg zum Auswärtsspiel nach Hamburg antraten, die Bundesliga-Rollstuhlbasketballer sind auf Kurs!

Den Doppelspieltag am vergangenen langen Wochenende beendete die Rollis von der Mosel nach Plan. Am Samstagabend gab es die erwartete 57:84-Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister RSV Lahn-Dill. Die Hessen dominierten in Wetzlar vor allem im ersten Viertel. Nach sieben Minuten stand es vor 700 Zuschauern 17:2 zugunsten der Hausherren. „Wir waren zu Beginn zu unkonzentriert“, analysiert Triers Spielertrainer Dirk Passiwan.