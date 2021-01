Rollstulbasketball : Rollstuhlbasketball: Wright verlässt Dolphins

Trier Die Bundesliga spielt weiter – vorerst ohne Trier.

Viereinhalb Jahre lang war Ryan Wright für die Dolphins im Einsatz – nun trennen sich die Wege: Der US-Amerikaner hatte den Rollstuhlbasketball-Bundesligisten um die Freigabe gebeten, nach TV-Informationen wird er sich wohl einem Ligakonkurrenten anschließen. Hintergrund: Die Dolphins hatten angekündigt, wegen der Corona-Pandemie und des verschärften Lockdowns vorerst nicht am Spielbetrieb teilzunehmen. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Athletinnen und Athleten, aber auch gegenüber unseren Arbeitgebern“, sagt Spielertrainer Dirk Passiwan dem TV: Letzteren sei es schwer zu vermitteln, dass man während des Lockdowns selbst bundesweit unterwegs ist. Für die im Januar ausfallenden Partien will Passi­wan Nachholtermine finden. Die Dolphins kündigten an, sofort wieder spielen zu wollen, wenn die „politischen Rahmenbedingungen wieder auf dem Stand von vor dem 10. Dezember sind“. So lange es keine Lockerungen gibt, werden die Dolphins nicht antreten – also mindestens bis zum 31. Januar.