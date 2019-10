Rollstuhlbasketball-Bundesliga : Dritter Sieg in Folge: Bei den Trierer Dolphins rollt’s!

Trier Die Dolphins haben in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga St. Vith bezwungen - und müssen in den nächsten sechs Wochen auf eine Leistungsträgerin verzichten.

„Dass wir mit dem Maximum an Punkten aus der ersten englischen Woche rausgehen würden, war so nicht zu erwarten, zumal wir in Wiesbaden am vergangenen Donnerstag schon gleich zu Saisonbeginn richtig gefordert wurden“, kommentierte Spielertrainer Dirk Passiwan nach dem deutlichen Sieg seiner Mannschaft gegen St. Vith in der Uni-Sporthalle am Samstagabend.