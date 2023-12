Rollstuhlbasketball-Bundesliga Playoff-Platz als Weihnachtsgeschenk

Ihr Weihnachtsgeschenk können sich die Trierer Bundesliga-Rollstuhlbasketballer diesmal selbst machen. Erstmals in diesem Jahrzehnt haben die Doneck Dolphins Trier die Chance, den Jahreswechsel auf einem Play-off-Platz zu verbringen. Eine sehr viel komfortabelere Situation, als in den vergangenen Jahren, als Trier gegen den Abstieg kämpfte. Und: Das Team von Spielertrainer Dirk Passiwan hat es in der letzten Partie des Jahres am Samstag (16.12.) in Frankfurt selbst in der Hand!