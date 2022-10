Rolstuhlbasketball : Ein Playoff-Platz als Geburtstagsgeschenk

Wiesbaden Die Doneck Dolphins Trier können beim Auswärtsspiel in Wiesbaden unter die besten Vier in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga aufrücken.

Dritter Sieg in Folge, in der laufenden Bundesliga-Saison und gegen die Rhine River Rhinos Wiesbaden, die Doneck Dolphins Trier können am heutigen Samstag (15.10.) gleich zwei Serien fortsetzen. Mit einem Sieg in der hessischen Landeshauptstadt können sich die Rollstuhlbasketballer von der Mosel im vorderen Tabellendrittel festsetzen. Und die Serie gegen Wiesbaden fortsetzen. In der vergangenen Saison waren die Hessen die einzigen, die Trier sowohl in der Hin- als auch der Rückrunde besiegen konnte.