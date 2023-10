Rollstuhlbasketball-Bundesliga Mit WM-Topscorerin zum ersten Auswärtsspiel

Für Passiwan sind die Rhineriver-Rhinos aus der hessischen Landeshauptstadt am Samstag (14.10., 17 Uhr, Livestream: https://rhine-river-rhinos.de/live) Favorit: „Wir sind klarer Außenseiter, Wiesbaden ein Playoff-Kandidat.“ In der vergangenen Saison verloren die Dolphins sowohl das Heim- wie das Auswärtsspiel. Zudem bekamen die Hessen Verstärkung beispielsweise mit Nationalspieler Nico Dreimüller (von Frankfurt). Den Trierern fehlt zudem Neuzugang Lisa Bergenthal. Nach dem Mammutprogramm der vergangenen Monate mit WM und EM in der A-Nationalmannschaft und der U 25-Weltmeisterschaft in Thailand sei die 23-Jährige körperlich angeschlagen, erklärte Dolphins-Coach Passiwan.