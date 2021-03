Trier : Dolphins beenden Saison vorzeitig

Trier Rollstuhlbasketball: Warum die Trierer schon für die nächste Spielzeit in der Bundesliga planen.

In der Rollstuhlbasketball-Bundesliga wird munter weitergespielt – und sie sieht kurz vor Ende der Normalrunde aus wie (fast) immer. Die Thuringia Bulls führen die Tabelle vor dem RSV Lahn-Dill an.

Sportliche Nachteile müssen die Trierer nicht befürchten. Es wird in dieser Saison keine Absteiger geben. Somit kann Passiwan bereits für nächste Saison angehen, die dann – so ist der Plan – deutlich geregelter über die Bühne gehen soll. Passiwan will wohl mit dem kompletten Kader in die nächste Saison. „Erste Gespräche wurden schon mit Spielern geführt, weitere folgen.“ Auf der einen oder anderen Position wollen sich die Dolphins zudem verstärken.