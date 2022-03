Rollstuhlbasketball : Noch nicht durch, aber nah dran

Joe Bestwick (Nummer 8, hier in noch für Hannover gegen Trier spielend) ist einer der Kölner Neuzugänge, die den Doneck Dolphins Trier bei ihrem letzten Heimspiel in der aktuellen Rollstuhlbasketball-Bundesligasaison zu schaffen machen können. Foto: Holger Teusch

Trier Rollstuhlbasketball-Bundesligist Doneck Dolphins Trier kann heute (5.3., 16 Uhr) beim Heimspiel gegen Köln den Klassenerhalt nahezu perfekt machen

(teu) Mit Unterstützung ihrer Fans wollen die Trierer Rollstuhlbasketball-Bundesligisten am heutigen Samstag (5.3., 16 Uhr) in der Halle am Mäusheckerweg gegen die Köln 99ers das Abstiegsgespenst aus dem Moseltal vertreiben. „Wir haben alles noch einmal durchgerechnet. Es kann noch viel passieren“, sagt der Spielertrainer der Doneck Dolphins Trier Dirk Passiwan. Die volle Konzentration gilt deshalb dem letzten Heimspiel der laufenden Saison. Nach dem Auswärtssieg gegen Münsterland am vergangenen Sonntag hat man den Verbleib in der Bundesliga wieder selbst in der Hand.