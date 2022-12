Rollstuhlbasketball : Schmerzliche Niederlage für Dolphins

Einsamer Dolphins-Spielertrainer am Rand: Nachdem Dirk Passiwan beim Heimspiel der Doneck Dolphins Trier gegen BBC Münsterland nach seinem fünften Foul nicht mehr ins Geschehen eingreifen durfte, sah sich der Trierer Spielertrainer frustriert an, wie der hart erkämpfte Ausgleich wieder verloren ging. Foto: Holger Teusch

Trier Gegen den Tabellenvierten der Rollstuhlbasketball-Bundesliga verpassen die Doneck Dolphins Trier den Sprung auf einen Play-off-Platz.

(teu) Statt durchs Netz zu fallen blieb der Ball auf der Ringbefestigung liegen. Die Szene aus der Mitte des zweiten Viertels der Partie der Doneck Dolphins Trier gegen den BBC Münsterland war symptomatisch: Den Trierern gelang es am Samstagabend trotz der Anfeuerung des Heimpublikums in der Halle am Mäusheckerweg nicht, zu punkten. Wie in der vergangenen Saison müssen die Delfine gegen die Westfalen wieder eine schmerzhafte Niederlage einstecken. Mit 50:62 ging die von Dirk Passiwan als Vier-Punkte-Spiel um die Play-off-Plätze ausgerufenen Partie verloren. „So stark wie Münsterland gestartet ist und sie ihre Trefferquotehochhaltenn konnten, so schwer haben wir uns getan den Ball in den Korb zu bringen“, sagte Correy Rossi.