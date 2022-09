Rollstuhlbasketball : Starke Dolphins verlieren im Auftakt-Krimi

Obwohl immer von mehreren Hannoveranern umringt, war Dirk Passiwan mit 44 Punkten wieder erfolgreichster Schütze bei der knappen 70:72-Heimniederlage der Doneck Dolphins Trier gegen Hannover United. Foto: Holger Teusch

Trier Das Ergebnis von 70:72 war der Schönheitsfehler im Auftaktspiel der Doneck Dolphins Trier gegen Hannover United in der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga.

(teu) Bei dem, was seine Mannschaft zeigte, hätte Dirk Passiwan mit einem breiten Grinsen im Gesicht vom Spielfeld rollen können. Und eigentlich war der Spielertrainer der Doneck Dolphins Trier mit dem Saison-Auftakt der Doneck Dolphins Trier am Samstag in der Halle am Mäusheckerweg auch zufrieden. Einsatz, Motivation, Zusammenhalt, Trefferquote, Taktik, am vergangenen Samstag passte eigentlich alles in der Partie gegen Hannover United. Nur das Endergebnis war bitter: Mit 70:72 mussten sich die Trierer gegen die Rollis von der Leine geschlagen geben.

„Es war ein offenes Spiel. Mit ein bisschen mehr Glück kann man so etwas gewinnen“, sagt Passiwan. Nach 22:27 im ersten Viertel gelingt es Trier in den letzten fünf Minuten vor der Halbzeit, die Hannoveraner nervös zu machen und Fehler und Ballverluste zu provozieren. 2:47 Minuten vor der Pause gehen die Dolphins mit 36:35 in Führung. Krimi Teil eins beginnt. Beide Teams wollen mit der Führung in die Kabine. 2,5 Sekunden vor Schluss ist es Passiwan, der Trier mit zwei Freiwürfen die 43:41-Halbzeitführung und den Zwischenerfolg beschert.

Der kanadische Nationalspieler Deion Green absolvierte bei der knappen 70:72-Heimniederlage gegen Hannover sein erste Pflichtspiel für die Doneck Dolphins Trier. Foto: Holger Teusch

Im dritten Viertel scheint es kurz sogar so, dass die Dolphins den Playoff-Teilnehmern der vergangenen Saison ein Schnippchen schlagen können. Doch bevor die Trierer einen zweistelligen Vorsprung erreichen, fangen sich die Hannoveraner. Unter anderem Dolphins-Neugang Walter Vlaanderen, der dank seiner Größe sowohl in der Offensive wie in der Defensive Bälle gewinnt, an die man vor einem Jahr nicht gedacht hätte, gehen die Hausherren vom Mäusheckerweg mit einer 60:55-Führung in die letzten zehn Minuten.

„Den Anfang vom vierten Viertel haben wir verschlafen, als wir fünf vorn waren und sind dann in Rückstand geraten“, analysiert Passiwan. „Da waren wir nicht konzentriert genug!“ Hannover bekommt wieder Oberwasser. Die schnellen Seitenwechsel von Hannovers Kapitän Jan Sadler zum bulligen Australier Shaun Norris, der mit 18 Punkten Hannovers bester Schütze ist, bringen Triers Defensive in Bedrängnis. Durch ein Solo von Passiwan und den Kanadier Deion Green, der wie Vlaanderen sein erstes Pflichtspiel für Trier bestreitet, gehen die Moselaner noch einmal in Führung (66:65).

Die Taktik von Spielertrainer Dirk Passiwan von den Doneck Dolphins Trier gegen Hannover United ging im Auftaktspiel der Rollstuhlbasketball-Bundesliga fast auf. Foto: Holger Teusch

Zwei Minuten vor Schluss (68:68) beginnt das Finale des Basketball-Krimis. Den Delfinen fehlt das Quäntchen Glück, die Kaltschnäuzigkeit und das Eingespielt sein. Und Correy Rossi! „Es war schade, dass Correy in der letzten Minute nach seinem fünften Foul raus musste“, sagt Passiwan, als der Kapitän für die junge Svenja Erni ausgewechselt wird. Hannover nutzt seine Chancen zur Vier-Punkte-Führung. Vlaanderen kann zwar noch einmal auf 70:72 verkürzen, aber Hannover bringt diese Führung in den letzten Sekunden über die Zeit.

Gegen den bulligen Australier Shaun Norris (links) hatten es die Trierer wie Nathalie Passiwan im Saisonauftaktspiel der Rollstuhlbasketball-Bundesliga der Doneck Dophins Trier gegen Hannover United schwer zu verteidigen. Foto: Holger Teusch

„Wir hatten gehofft, dass wir es so eng machen können“, resümiert Passiwan, „aber es tut natürlich mehr weh, wenn man so knapp verliert. Wir können trotzdem mit dem Spiel zufrieden sein.“

Doneck Dolphins Trier (70):

Dirk Passiwan (44), Correy Rossi (10), Deion Green (9), Nathalie Passiwan (3), Walter Vlaanderen (2), Patrick Dorner (2), Annabel Breuer, Svenja Erni

Hannover United (72):