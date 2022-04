Rollstuhlbasketball : Weitere Dolphins- und Nationalteam-Saison für Annabel Breuer und Nathalie Passiwan

Zwei Spielerin der Trierer Rollstuhlbasketballer sind wieder in der Nationalmannschaft vertreten.

Trier (teu) Wenige Woche nach dem erfolgreichen Klassenerhalt nimmt die Mannschaft der Doneck Dolphins Trier für die neue Saison der Rollstuhlbasketball-Bundesliga Konturen an. Annabel Breuer verlängerte ihren Vertrag um ein Jahr. Damit kann Dolphins-Spielertrainer Dirk Passiwan in der Saison 2022/23 von Beginn an auf die Paralympics-Siegerin von 2012 setzen, die im Januar, als die Trierer Tabellenletzter waren, an die Mosel kam. Breuer hatte maßgeblich mit zum Klassenerhalt beigetragen. Nach vier Siegen in den letzten fünf Spielen beendeten die Dolphins die Saison auf dem sechsten Platz.