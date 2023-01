Rollstuhlbasketball-Bundesliga : Wichtiger Sieg dank Ballmaschine Dirk Passiwan

Köln Negative Tests, positiver Ausgang für die Doneck Dolphins Trier. Die Trierer Rollstuhlbasketballer gewinnen gegen den bisherigen Tabellennachbarn aus Köln.

Beide Teams starteten in der Domstadt gemächlich in die Partie. Erst nach 1:15 Minuten gelang Walter Vlaanderen der erste erfolgreiche Korbwurf zur Trierer Führung. Die Kölner blieben aber im ersten Viertel (14:14) und auch zu Beginn der zweiten zehn Minuten auf Augenhöhe, gingen sogar viermal in Führung. Doch im Mittelteil des zweiten Viertels zogen die Dolphins bis auf neun Punkte davon. In den letzten vier Minuten ging Annabel Breuer vom Feld. „Als wir Annabel rausrotieren mussten, hat man das direkt gemerkt“, bestätigt Dirk Passiwan die Bedeutung der Nationalspielerin für das Trierer Spiel. Die Kölner kamen wieder bis zu der Punkte heran, doch die Dolphins gingen als Führende (40:35) in die Halbzeitpause.