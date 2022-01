Rollstuhlbasketball : Wiederaufbau beim Spiel gegen den Deutschen Meister

Der Spielertrainer der Doneck Dolphins Trier Dirk Passiwan (weißes Trikot) und Thuringia-Bulls-Topscorer Alex Halouski (im blauen Trikot) treffen erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder in Trier aufeinander. Foto: Holger Teusch

Trier Nach mehr als zwei Jahren empfangen die Doneck Dolphins Trier heute wieder zu einem Heimspiel den Deutschen Meister RSB Thuringia Bulls. Nachdem die Trierer auf den letzten Tabellenplatz gerutscht sind eine Riesenaufgabe.

(teu) Doppelte Herausforderung für die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier beim zweiten Heimspiel des Jahres: Nach der schmerzhaften Auswärtsniederlage am vergangenen Sonntag in Hamburg müssen die Delfine sich wieder sammeln für den Kampf gegen den Abstieg. Ausgerechnet oder vielleicht auch glücklicherweise kommt das in den letzten Jahren erfolgreichste deutsche Team heute (Samstag, 22. Januar, 16 Uhr) an die Mosel: der RSB Thuringia Bulls aus Elxleben bei Erfurt.

Ein Glücksfall insofern, weil Punkte gegen den amtierenden Deutschen Meister nicht eingeplant sind. Nach der krachenden 30:136-Niederlage beim Hinspiel in Thüringen wäre alles andere als ein Sieg der Bullen eine Riesenüberraschung. „Wir müssen uns trotzdem gut verkaufen“, appelliert Dolphins-Spielertrainer Dirk Passiwan trotzdem an den Kampfgeist der Mannschaft. Nachdem die Delfine auf den letzten Platz in der RBBL abgerutscht sind, gilt es wieder Selbstvertrauen aufzubauen.

Gegenüber dem Hinspiel ist die Ausgangslage bei den Dolphins personell besser. Im Oktober fehlten Nathalie und Dirk Passiwan wegen der anstehenden Geburt ihres Sohnes. Das Ehepaar ist heute ebenso wieder mit dabei wie Neuzugang Annabel Breuer. „Annabel ist am Mittwoch bei uns im Training eingestiegen. Es läuft sehr gut“, sagt Dirk Passiwan über die erfahrene Nationalspieler, die gegen Hamburg erstmals das Dolphins-Trikot trug. Illusionen gibt sich der 45-Jährige aber nicht hin: „Es wird extrem schwer, auch weil bei Elxleben zwei Leistungsträger wieder mit dabei sind.“

Selten kamen die Spieler der Doneck Dolphins Trier wie hier Correy Rossi beim ersten Playoff-Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft im Rollstuhlbasketball gegen die Thuringia Bulls aus Elxleben so frei zum Wurf. Foto: Holger Teusch

Dirk Passiwan meint damit die Rückkehr von Dylan Fischbach und Kapitän André Bienek nach Verletzungen. Nur der österreichische Nationalspieler Hubert Hager fällt bei den Thuringia Bulls mit Grippe aus. Beim Heimspiel kehrt für die Dolphins Nationalspielerin Valeska Finger zurück, die wegen der angespannten Corona-Lage momentan keine Reisen zu Auswärtsspielen mehr antreten möchte. Verzichten muss Passiwan außerdem auf Kim Zettlitz, Corin Depping und Miljan Grujic.

„Wir versuchen, weiter an der Defense zu arbeiten“, sagt Passiwan. Gegen die beste Offensive der Liga (die Bulls werden heute den 1000. Korb in der aktuellen Saison werfen) wird sich da genügend Gelegenheit ergeben. Die Statistik zeigt: Gelingt es den Trierern ihre Abwehrarbeit zu verbessern, kann der Bundesliga-Abstieg trotz des zurzeit letzten Tabellenplatzes noch verhindert werden. „Es ist noch nicht unmöglich“, sagt Passiwan, aber auch: „Das sich die Situation für uns nach der Niederlage gegen direkten Konkurrenten Hamburg (Anmerkung: momentan vorletzter Platz) extrem verschlechtert hat, ist aber allen klar. Das merkt man auch im Training. Die Lockerheit ist weg.“

Der Spielertrainer der Doneck Dolphins Trier Dirk Passiwan (hinten) und der Kapitän des RSB Thuringia Bulls André Bienek (im blauen Trikot) treffen erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder in Trier aufeinander. Foto: Holger Teusch

Locker können dagegen die Thüringer an die Mosel fahren. Hinter Rekordmeister RSV Lahn-Dill belegen die Thuringia Bulls den zweiten Platz in der RBBL. Äußerst knapp (69:71) ging das Hinrundenspiel beim Titelrivalen verloren. Dass das Team von Coach Michael Engel des Tabellenletzten unterschätzen wird, darauf dürfen die Trierer aber wohl auch nicht spekulieren. „Es ist immer etwas Besonderes, gegen den ehemaligen Team Deutschland Mitspieler Dirk Passiwan zu spielen. Dirk ist immer in der Lage, an einem großen Tag ein Spiel alleine zu entscheiden“, Bullenkapitän André Bienek in einer Pressemitteilung der Thüringer zitiert.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Clubs in Trier liegt Corona-bedingt allerdings schon mehr als zwei Jahre zurück. Am 16. Dezember 2019 gewannen die Thuringia Bulls das Pokal-Viertelfinale mit 92:56. Vier Wochen zuvor brachten sie den Trierern in der Liga mit 64:100 eine hohe Heimniederlage bei. Alles jedoch in der Universitätssporthalle, in die die Dolphins während der Sperrung der alten Mäusheckerweghalle und während des Neubaus ausweichen mussten. Am Mäusheckerweg war der Deutsche Meister noch nie unter der jetzigen Vereinsbezeichnung. Erst 2016 nannte sich das RSB Team Thüringen in RSB Thuringia Bulls um. Die Schäden, die zur Sperrung und letztlich zum Abriss der alten Mäusheckerweghalle führten, wurden 2014 festgestellt.