Interview mit Gladiators-Trainer Don Beck „Ich bin verdammte 70 Jahre alt ... aber ich fühle mich wie 55!“

Beck is back – Don Beck übernimmt die Gladiators Trier als Cheftrainer! Diese Nachricht hat so manchen Fan des Basketball-Zweitligisten Anfang Mai vom Hocker gerissen. Don Beck, der Mann, der vor gut 20 Jahren gleich zweimal dafür sorgte, dass Trierers Bundesliga-Basketballer den Pokal an die Mosel holten. Der Mann, der mit Legenden wie Charly Brown oder Bernhard Thompson sogar um den BBL-Titel mitspielte. Der Mann kommt tatsächlich zurück in die Römerstadt, trainiert ab sofort gemeinsam mit Assistent Jacques Schneider die Gladiatoren in der ProA! Höchste Zeit, sich mal zusammenzusetzen mit dem Mann aus den USA, ihm mal ein paar Fragen zu stellen – gibt schließlich so einiges zu besprechen: