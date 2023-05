Rollstuhlbasketball Drei Tage der Wahrheit für Dirks Mädels

Die drei Länderspiele in Folge sind der Abschluss der intensiven Vorbereitung für das deutsche Nationalteam auf die Weltmeisterschaften in Dubai vom 9. bis 20. Juni. Passiwan sammelte die 14 Spielerinnen in den vergangenen Wochen mehrfach in Trier, um mehrere Tage am Stück gemeinsam zu trainieren, genauso wie es die erfolgreichen Nachbarn aus den Niederlanden machen. „Das war sehr gut“, ist sich der 46-Jährige sicher. Ein großes Trierer Hotel bot den berufstätigen Spielerinnen die Möglichkeiten, Homeoffice und Trainingslager miteinander zu verbinden. Positiv war laut Passiwan in diesem Zusammenhang, dass man auch einige Einheiten in der Arena Trier statt der Mäusheckerweghalle absolvieren konnte. Das verkürzte die Wege. „Ich glaube, die Mädels fühlen sich in Trier wohl. Wir hatten so tolle Möglichkeiten, noch einmal mehr gemeinsam zu trainieren“, sagt Passiwan.