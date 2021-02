EM-Qualifikation : Enttäuschung für deutsche Basketballer gegen Großbritannien

Podgorica Ohne zahlreiche Leistungsträger bleiben die deutschen Basketballer in der EM-Qualifikation weiter deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl verlor in Podgorica gegen Großbritannien mit 81:83 (45:47) und kassierte damit im fünften und vorletzten Spiel die vierte Niederlage in Serie.

Für zahlreiche Spieler aus der zweiten und dritten Reihe geht es in der sogenannten Corona-Blase in der montenegrinischen Hauptstadt auch darum, sich für einen Kaderplatz bei der letzten Olympia-Chance zu empfehlen. In Split muss Deutschland vom 29. Juni bis 4. Juli ein Turnier mit sechs Mannschaften gewinnen, um noch den Sprung zu den Sommerspielen in Tokio zu schaffen.