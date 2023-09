Mission „Next Level“ So wollen die EPG Baskets Koblenz in wenigen Jahren den Sprung in die BBL schaffen

Die alten Trierer Basketball-Fans werden sich an Thomas Klein erinnern. Der Saarländer war Spieler der TVG Aufstiegsmannschaft und hatte bereits einen mehrjährigen Vertrag für die Trierer Bundesligamannschaft in der Tasche, ehe eine komplizierte Knieverletzung seine Profikarriere beendete. Thomas Klein ist dem Basketball treu geblieben. Er ist der „Macher“ hinter dem Koblenzer Basketball-Projekt, was vorsieht, dass die EPG Baskets zur Saison 27/28 in der Bundesliga spielen.