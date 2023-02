Basketball : Erst Euroleague, dann WM-Quali: Voigtmann im Dauereinsatz

Brennt für die deutsche Basketnball-Nationalmannschaft: Johannes Voigtmann. Foto: Soeren Stache/dpa

Frankfurt/Main Basketballer Johannes Voigtmann könnte sich ein ruhiges Wochenende gönnen. Doch der Center spielt lieber für Deutschland.

Auf die Stars der erfolgreichen Heim-EM muss Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert in den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Schweden an diesem Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) und drei Tage später in Finnland verzichten.

Dennis Schröder und Franz Wagner sind in der NBA gefordert, die Profis von Alba Berlin und Bayern München in der Euroleague aktiv. Aus dem Kader, der bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr Bronze gewann, sind so nur Justus Hollatz und Johannes Voigtmann dabei.

Alte Wirkungsstätte

Und vor allem der Einsatz von Voigtmann ist nicht selbstverständlich. Schließlich stand der Center am Donnerstagabend noch mit Olimpia Mailand in der Euroleague auf dem Parkett. Doch trotz des engen Terminkalenders will Voigtmann an seiner alten Wirkungsstätte in Frankfurt am Main unbedingt dabei sein.

„Er hat mich angerufen und gesagt, dass er spielen will“, sagte Herbert. „Und wenn ein Johannes Voigtmann sagt, dass er dabei sein will, dann nimmst du ihn natürlich als Trainer auch.“ Schon gegen Schweden soll Voigtmann an diesem Freitag spielen - nur rund 24 Stunden nach seinem Einsatz in Mailand.

Dem Bundestrainer geht es in den beiden Partien angesichts der Tatsache, dass das WM-Ticket längst gebucht ist, vor allem darum, junge Spieler zu testen. „Mit seiner großen Erfahrung und vor allem seiner tadellosen Einstellung kann Jo da natürlich ein großes Vorbild für die Jungs sein“, sagte Herbert. Schließlich stehen in Jason George, Till Pape, Jonas Richter, Len Schoormann und Nelson Weidemann gleich fünf Spieler im 14er-Kader, die noch kein einziges Mal für die A-Nationalmannschaft gespielt haben.

