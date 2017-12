später lesen Basketball Euroleague: Bamberg gelingt Coup gegen Olympiakos Piräus FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Brose Bamberg ist in der Basketball-Euroleague ein überraschender Heimerfolg gegen den griechischen Top-Club Olympiakos Piräus gelungen. Der deutsche Serienmeister gewann am Donnerstagabend gegen den Champion von 2013 mit 67:65 (32:40) und bleibt mit sechs Siegen in zwölf Partien im Mittelfeld der europäischen Königsklasse. dpa