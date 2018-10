später lesen Basketball-Königsklasse Euroleague: Bayern München verliert 73:83 in Barcelona FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Die Basketballer vom FC Bayern München haben in der europäischen Königsklasse ihre zweite Niederlage kassiert. In der Euroleague verlor der deutsche Meister am Donnerstagabend beim FC Barcelona mit 73:83 (36:44). dpa