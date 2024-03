Auf Titelkurs in der NBA? Ex-Trierer Jermaine Bucknor dominiert mit Boston die Liga - „Fühlt sich surreal an“

Es ist gerade mal ein Jahr her, dass Jermaine Bucknor sein erstes Spiel als Cheftrainer hinter sich gebracht hat. Ziemlich kurzfristig: Headcoach Pascal Heinrichs war nach einer Pleite gegen Karlsruhe beurlaubt worden, sein Assistent Bucknor wurde befördert – und feierte schon am Tag darauf einen klaren Sieg gegen Schwenningen. Die Restsaison verlief dann eher mäßig, Bucknor musste ohne hauptamtlichen Co-Trainer auskommen, Trier wurde nur Tabellen-13. Am Ende der Saison trennten sich die Wege.