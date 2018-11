später lesen Basketball-Bundesliga Ex-Meister Bamberg siegt im Verfolger-Duell gegen Gießen FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Twittern

Teilen



Brose Bamberg hat das Verfolger-Duell in der Basketball-Bundesliga gewonnen. In einem gutklassigen Spiel siegte der frühere Serienmeister gegen die Gießen 46ers nach Verlängerung mit 109:101 (98:98) und hat sich nach der deutlichen Niederlagen in Braunschweig rehabilitiert. dpa