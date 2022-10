Sport : Basketball: Früherer Trier-Coach Henrik Rödl mit neuem Job

Trier Zwischen 2010 und 2015 trainierte er die TBB Trier in der Basketball-Bundesliga, später arbeitete er als Nationaltrainer. Nun tritt Henrik Rödl eine neue Aufgabe an.

Henrik Rödl – der Name lässt Trierer Basketballfans von alten Bundesliga-Zeiten träumen. Von Heimsiegen gegen den FC Bayern oder Last-Minute-Siegen gegen Bremerhaven. Zwischen 2010 und 2015 coachte der gebürtige Hesse den Vorgängerverein die TBB Trier, den Vorgängerclub des aktuellen Basketball-Zweitligisten Gladiators Trier.

Nach seiner Zeit an der Mosel, trainierte Rödl die Basketball-Nationalmannschaft, danach ein Team aus der Türkei. Nun steht fest: der 53-Jährige hat einen neuen Job. Rödl wird Trainer des ägyptischen Vereins Al Ittihad. Das gab der Club aus Alexandria am Donnerstag bekannt. Rödl soll am 24. Oktober seine Arbeit beginnen.