Niederlage : FC Bayern verpasst vorzeitigen Einzug in Euroleague-Playoffs

FC Bayern verpasst vorzeitigen Einzug in Euroleague-Playoffs

München Die Basketballer des FC Bayern München müssen weiter um den erstmaligen Einzug in die Euroleague-Playoffs bangen. Durch die 68:77 (34:35)-Niederlage am Abend gegen den türkischen Top-Club Fenerbahce Istanbul verpassten die Münchner den vorzeitigen Qualifikation für die K.o.-Runde.

Mit 19:13 Siegen hat der Bundesligist als Tabellensechster zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison aber weiter gute Chancen, als erster deutscher Club in die Runde der besten acht Mannschaften einzuziehen.

Dafür müssen die Bayern aber auf jeden Fall am Donnerstag (20.30 Uhr) Zalgiris Kaunas (Litauen) besiegen. Zum Abschluss geht es am 9. April zum Tabellenführer FC Barcelona. Die besten acht Vereine spielen ab dem 20. April in den Playoffs.