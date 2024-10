Frauen-Basketball Fiebich ist New Yorks X-Faktor: Liberty im Finale der WNBA

In der vergangenen Saison hatten sich beide Teams noch im Finale gegenübergestanden, mit dem besseren Ende für Las Vegas, die zum zweiten Mal in Serie den Titel holten. Fiebich war da noch nicht dabei. Sie wechselte erst zu Beginn dieser Saison aus Spanien nach New York und ist nun der X-Faktor für die Liberty, die die Hauptrunde als bestes Team der Liga abschlossen und in der Finalserie gegen entweder die Minnesota Lynx oder die Connecticut Sun den Heimvorteil haben werden. Zwischen den Lynx und den Sun steht es 2:2, wer es ebenfalls ins Finale schafft, entscheidet sich in der deutschen Nacht zu Mittwoch.