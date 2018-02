später lesen Basketball-Bundesliga Frankfurts Gordon Herbert trainiert Kanadas Basketball-Team Teilen

Gordon Herbert, Trainer des Basketball-Bundesligisten Frankfurt Skyliners, betreut für zwei Spiele das Nationalteam Kanadas. Dabei geht es um den zehntätigen Qualifikationszeitraum im Februar für die WM 2019 in China. "Es ist eine große Ehre, sein Land zu repräsentieren. Ich möchte mich ganz besonders bei unserem Klub und ganz besonders bei Gunnar Wöbke und Thomas Kunz dafür bedanken, dass sie mir diese Chance ermöglichen", sagte der 58-Jährige in einer Mitteilung der Skyliners vom Mittwoch. Herbert war bereits Assistenzcoach der Kanadier und spielte unter anderem bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles und bei der WM 1986 in Spanien für sein Heimatland. Ein weiteres Engagement über die zwei Länderspiele in Nassau/Bahamas am 22. Februar gegen die Jungferninseln und am 25. Februar gegen die Bahamas sei nicht vorgesehen.