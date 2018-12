ALBA Berlin will vorweihnachtliche Revanche beim national bislang übermächtigen FC Bayern. Nur eine Woche nach der Herzschlag-Niederlage in der Bundesliga steht im Pokal-Duell wenige Stunden vor Heiligabend bereits die erste Titelchance der Saison auf dem Spiel. Von Florian Lütticke, Thomas Wolfer und Nicolas Sowa, dpa

„In diesem Spiel geht es um alles“, betonte ALBA-Geschäftsführer Marco Baldi vor dem Viertelfinale am Sonntag (18.00 Uhr) in München. „Wie es am letzten Sonntag war, spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Gegen Bayern brauchen wir unser bestes Spiel.“

Beim jüngsten 83:81-Erfolg der Bayern fehlte ALBA nur ein Treffer mit der Schlusssirene zum Auswärtscoup. Mit 3:2-Siegen sicherten sich die Münchner in der Vorsaison im Dauerduell die Meisterschaft und bezwangen die Berliner auch im Pokalfinale mit 80:75 knapp. Nun geht es im neuen Cup-Format, in dem 16 Erstligisten gestartet waren, schon in der zweiten Runde gegeneinander.

„Die haben jetzt diesen Rückenwind, den sie brauchen“, sagte Baldi über die national noch ungeschlagenen Bayern. „Die steigen gerade und wir sind noch am kämpfen, um das wieder zu bekommen, was wir mal hatten.“ Zuletzt holte der einstige Serienmeister aus der Hauptstadt 2016 den Pokal.

Vor allem der frühere NBA-Star Derrick Williams hat die Qualität von Double-Sieger Bayern noch einmal auf ein neues Niveau gehoben. „Er ist ein Glücksfall für uns. Besser geht's nicht“, schwärmte Club-Präsident Uli Hoeneß nach dem 26-Punkte-Auftritt Williams' gegen Berlin in der Vorwoche über den namhaftesten Neuzugang der Liga.

Eine derartige individuelle Qualität hat Berlin trotz eines guten Saisonstarts nicht zu bieten. „Er ist ein großartiger Schütze“, sagte ALBA-Profi Luka Sikma, in der Vorsaison noch wertvollster Bundesliga-Spieler, über Williams. „Da geht es nicht um Eins-gegen-Eins-Duelle, sondern um das ganze Team. Da müssen alle mithelfen, um ihn zu stoppen.“

Wenn dies gelingt, darf ALBA auf den Einzug ins Halbfinale am 20. Januar hoffen. Das Finale wird diese Saison nicht mehr als Top Four an einem Wochenende gespielt, findet nun am 17. Februar statt. Als weiterer Titelkandidat trifft Brose Bamberg bereits am Samstag auf die BG Göttingen.

