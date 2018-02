später lesen Basketball-Bundesliga Giessen 46ers behalten Play-off-Plätze im Blick Teilen

Twittern

Teilen



Die Giessen 46ers bleiben in der Basketball-Bundesliga auf Tuchfühlung zu den Play-off-Plätzen. Die Hessen siegten am Dienstagabend bei den Rockets Erfurt mit 90:81 (45:45) und rückten mit nun 20:20 Punkten als Elfter näher an Meister Brose Bamberg auf Rang acht (22:16) heran. Die Rockets (8:32) rutschten durch die vierte Niederlage in Serie hingegen auf Abstiegsplatz 17 ab.