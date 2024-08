Basketball-Camp „Mit Spaß Basketball-Grundlagen vermitteln“

Bereits seit mehreren Tagen bereiten sich die in Trier weilenden Spieler der Gladiators individuell auf die kommende Saison vor. Täglich von 10 bis 12 Uhr fließt der Schweiß in Strömen, schließlich haben die Gladiators hohe Ziele für die kommende Spielzeit. Doch in dieser Woche muss das individuelle Programm pausieren und kürzertreten. Mehr als 90 Kinder „bevölkern“ in dieser Woche die Arena, um am ersten „JJ´s Gladiators Camp“ teilzunehmen. Die bereits in Trier anwesenden Spieler unterstützen ihren Mannschaftskollegen JJ Mann als Trainer. Unter der Überschrift „Werde zum Gladiator!“ organisierte JJ Mann ein Camp für die Trierer Basketballkinder und binnen weniger Tage war dieses Feriencamp ausgebucht.