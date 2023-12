Vor über 3500 Fans Schön beschert: Gladiators sind neuer Spitzenreiter!

Die Paderborner trafen aus der Distanz fast, wie sie wollten – trotz einer bisher schwachen Quote in der bisherigen Saison. So gingen die Gäste im dritten Viertel zum ersten Mal in Führung (57:58). Die Führung wechselte mehrfach in einem intensiven, unterhaltsamen Spiel, in dem die Gäste in keiner Minute wie ein Abstiegskandidat aussahen. Mit einem hauchdünnen 69:68 gingen die Trierer ins Schlussviertel, das Guillozet gleich mit einem Dreier eröffnete. Die Trierer suchten nun vermehrt Maik Zirbes unter dem Korb (76:70). Bei den Gästen ging nun auch die Dreierquote runter, absetzen konnten sich die Trierer aber nicht wirklich – die Gäste hatten immer Antworten parat und blieben in Schlagdistanz (85:83). Chappell bescherte den Paderborner den Ausgleich.