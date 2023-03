2. Basketball-Bundesliga Basketball-Krimi in der Arena: Trier gewinnt nach großer Show eines kleinen Mannes

Gladiators-Coach Jermaine Bucknor war geschafft: „What a crazy game“ – was für ein verrücktes Spiel! Jordan Johnson lieferte fast eine One-Man-Show ab, vor allem behielt er aber die Nerven in der Schlussphase des Krimis. 8,6 Sekunden vor dem Ende verwandelte er zwei Freiwürfe zum 97:94-Endstand, denn der letzte Wurf des Düsseldorfers Coplin landete nur am Ring. Puuh! Aufatmen bei den gut 2000 Gladiators-Fans in der Arena, denn der Sieg gegen den Aufsteiger hing in der zweiten Hälfte am seidenen Faden. Jordan steuerte alleine 39 Punkte zum Heimsieg der Gladiators bei und wurde zum umjubelten Matchwinner.