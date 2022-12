2. Basketball-Bundesliga : Gladiators entzaubern Tübingen

Nicht zu bremsen: Der 25-jährige Trierer Garai Zeeb erzielt gegen Tübingen 19 Punkte. Foto: TV/Willy Speicher

Trier Fünfter Sieg in Serie für die Gladiators Trier in der 2. Basketball-Bundesliga: Das Team von Trainer Pascal Heinrichs entzauberte am Montagabend die Spitzenmannschaft Tigers Tübingen und feierte einen furiosen 84:77 (32:30)-Erfolg.