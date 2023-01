2. Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier gelingt der siebte Streich: 102:82-Erfolg gegen Leverkusen

Trier Die Erfolgsserie der Gladiators Trier hat auch gegen die Giganten vom Rhein gehalten: Am Samstagabend gewannen die Trierer Zweitliga-Basketballer in der Arena vor erstmals mehr als 3000 Fans souverän mit 102:82 (47:38).

Was für ein Auftritt der Gladiators! Wie schon im Spitzenspiel gegen die Tübingen Tigers am 2. Weihnachtsfeiertag überzeugte die Mannschaft von Trainer Pascal Heinrichs und fegte die Giants Leverkusen dreistellig aus der Arena. Über 3000 Zuschauer feierten ihr Team und sorgten für eine großartige Stimmung in der Arena.