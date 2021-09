Auftakt in Bremerhaven : Gladiators: Bloß nicht kalt erwischen lassen!

Am Samstag gastieren die Trierer (ohne Austin Wiley, links) wieder in Bremerhaven. Foto: Eisbären Bremerhaven

Bremerhaven/Trier Vorfreude, Anspannung, kleinere Fragezeichen: Was Basketball-Zweitlgist Gladiators Trier vor dem Start am Samstag (19 Uhr) bei den Eisbären Bremerhaven umtreibt.

Wie die Lage ist, kurz vor der Abfahrt zum ersten Liga-Spiel der Gladiators in Bremerhaven am Samstag (19 Uhr, Livestream: sportdeutschland.tv)? „Spannend“, sagt Cheftrainer Marco van den Berg. „Spannend – und auch ein bisschen angespannt.“ Seine kleine Hoffnung war vor ein paar Tagen noch, mit dem kompletten Kader (mit Ausnahme des Langzeitverletzten Austin Wiley) an die Nordsee zu reisen. Daraus wird nichts. Jonas Niedermanner fehlt weiterhin – er soll „in zwei bis vier Wochen“ wieder einsatzfähig sein. Der Einsatz von Enosch Wolf (Gehirnerschütterung) sei zudem „extrem unwahrscheinlich“. Besser sehe es bei den ebenfalls zuletzt angeschlagenen Dan Monteroso und Derrick Gordon aus. „Ich gehe davon aus, dass sie spielen können“, kündigt Marco van den Berg. „Wir werden sie auch brauchen, um eine Chance zu haben, in Bremerhaven zu gewinnen.“ Immerhin: Power Forward Brody Clarke ist definitiv dabei, Center-Neuzugang Radoslav Pekovic steht vor seiner Premiere in Deutschland – mit der Unterstützung von Jonas Grof (kann auch als Power Forward spielen) und Jonathan Almstedt sieht der Trainer sein Team auch ohne 2,15-Meter-Mann Wolf auf den großen Positionen gut besetzt. Für Aufbauspieler Garai Zeeb ist die Gladiators-Premiere zugleich eine Rückkehr: Bei den Eisbären spielte der 24-Jährige in der Jugend, er stand damals auch im BBL-Kader des Clubs. Am Freitag, 8.30 Uhr, macht sich der Gladiators-Tross auf den Weg nach Norden.

Der Gegner: Schon in der Bundesliga spielten die Eisbären und die Trierer Basketballer immer wieder gegeneinander. In der vergangenen Zweitliga-Saison lag Bremerhaven nach der Normalrunde auf Platz drei. Marco van den Berg zählt das Team von US-Trainer Michael Mai auch in diesem Jahr zu den „Top 4“ - neben Jena, Vechta und Rostock. „Sie haben einfach die Möglichkeit, drei starke Amerikaner zu verpflichten – die können das. Das wird ein schweres Spiel.“ Die Eisbären haben einen Umbruch hinter sich, mit Konstantin Konga und Robert Oehle wechselten zudem zwei erfahrene deutsche Spieler zum Club.

INFO Wann die Gladiatoren im Einsatz sein werden Römerstrom Gladiators Samstag, 18. September, 19 Uhr: Eisbären Bremerhaven - Gladiators Samstag, 25. Sept., 19.30 Uhr: Gladiators - Paderborn Samstag, 2. Oktober, 19.30 Uhr: Karlsruhe - Gladiators Samstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr: Gladiators - Nürnberg Falcons Samstag, 16. Oktober, 19.30 Uhr: Gladiators - Science City Jena Samstag, 23. Oktober, 19.30 Uhr: Artland Dragons - Gladiators Sonntag, 31. Oktober, 17 Uhr: Gladiators - Vechta Freitag, 5. November, 19.30 Uhr: Phoenix Hagen - Gladiators Di, 9. November, 19.30 Uhr: Gladiators - Ehingen Urspring Samstag, 13. Nov., 19.30 Uhr: Gladiators - Schwenningen Samstag, 20. November, 19 Uhr: Kirchheim Knights - Gladiators Sonntag, 5. Dezember, 17 Uhr: Gladiators - Itzehoe Eagles Sonntag, 12. Dez., 16.30 Uhr: Rostock . Gladiators Donnerstag, 23. Dez., 19.30: Leverkusen - Gladiators Sonntag, 26. Dez., 17 Uhr: Gladiators - Bochum Sonntag, 2. Januar 2022, 18 Uhr: Tübingen - Gladiators Freitag, 14. Januar, 19.30 Uhr: Gladiators - Rostock Sonntag, 16. Januar, 17 Uhr: Vechta - Gladiators Samstag, 22. Januar, 19.30 Uhr: Itzehoe - Gladiators Samstag, 29. Januar, 19.30 Uhr: Gladiators - Karlsruhe Sonntag, 6. Februar, 17 Uhr: Gladiators - Eisbären Bremerhaven Mittwoch, 9. Februar, 19 Uhr: Bochum - Gladiators Sonntag, 13. Februar, 17 Uhr: Gladiators - Leverkusen Sonntag, 20. Februar, 17 Uhr: Gladiators - Kirchheim Freitag, 4. März, 19.30 Uhr: Schwenningen - Gladiators Sonntag, 6. März, 17 Uhr: Gladiators - Artland Sonntag, 13. März, 17 Uhr: Gladiators - Hagen Samstag, 19. März, 18.30 Uhr: Nürnberg - Gladiators Freitag, 25. März, 20 Uhr: Paderborn - Gladiators Sonntag, 27. März, 16.30 Uhr: Jena - Gladiators Samstag, 2. April, 19.30 Uhr: Gladiators - Tübingen Samstag, 9. April, 19.30 Uhr: Ehingen - Gladiators