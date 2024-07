Basketball Gladiators halten Spielmacher in Trier

Wer soll in der kommenden Saison bei den Gladiators Trier das Spiel machen? Diese Frage stellten sich in den vergangenen Wochen viele Fans der Profi-Basketballer. Eine Woche vor dem offiziellen Trainingsstart am kommenden Mittwoch steht fest, dass Marcus Graves die erste Wahl auf der Position des Point Guards beim Aufstiegs-Aspiranten sein wird.