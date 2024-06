„Sinnlose Serie“ 2. Basketball-Bundesliga: Warum das Saisonfinale fast egal ist

Es ist konsequent, immerhin. Da gibt es zwar zwei sportliche Aufstiegsplätze aus der Pro A in die Basketball-Bundesliga. Aber weder der souveräne Hauptrundenmeister darf aufsteigen, das waren die Gladiators, diese Wunde muss man nicht mehr salzen. Noch der frisch gekürte Pro-A-Meister darf hoch. War vorher klar, beides, stimmt. Also nicht, dass Karlsruhe dem müden Aufsteiger Frankfurt in zwei Finalspielen überhaupt keine Chance lassen würde, wie am Freitag und Sonntag demonstriert.