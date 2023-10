Liga schmettert Protest ab Überraschung: Gladiators behalten die Punkte – Düsseldorfer Protest abgewiesen

Heißt nach jetzigem Stand: Die Punkte bleiben in Trier, das drohende Szenario, mit einem Minuspunkt in die Saison zu starten, scheint abgewendet. Die Rheinländer haben nun drei Tage Zeit, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen. Gladiators-Geschäftsführer Andre Ewertz, der sich bereits mit dem Team in Vechta befindet, wo die Gladiators am Freitagabend bei Rasta II antreten (19.30 Uhr), war spürbar erleichtert. „Da ist schon einiges an Ballast abgefallen“, sagt er dem TV.