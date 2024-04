Lizenzantrag gestellt Die Gladiators wollen in die Bundesliga – Ein heißer Konkurrent muss jetzt schon passen

Montag, 15. April, 18 Uhr – da endete die Abgabefrist für die Lizenzanträge. Und schon um 18.08 Uhr schickte die easyCredit BBL eine Pressemitteilung raus: 24 Clubs haben Lizenzunterlagen für die Bundesliga eingereicht – 18 Clubs, die aktuell in der BBL spielen sowie sechs Vertreter aus der zweiten Liga, der Pro A. Das heißt zugleich: Für mindestens zwei, vielleicht sogar drei oder vier Teams geht es in der ab Anfang Mai beginnenden Playoff-Runde nicht um den Aufstieg in die Bundesliga.