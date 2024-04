2. Basketball-Bundesliga Die Gladiators wollen hoch: Für einige direkte Konkurrenten ist die Bundesliga aber kein Thema

Zweitliga-Spitzenreiter Gladiators Trier bewirbt sich um einen Platz in der Basketball-Bundesliga - der Lizenzantrag liegt vor. Für mögliche Playoff-Gegner der Trierer kommt die Bundesliga aber in der nächsten Saison nicht in Frage, unter anderem für ein durchaus starken Traditionsclub.

15.04.2024 , 21:02 Uhr

Trier - Hagen, so könnte auch eine Paarung in den Playoffs lauten. Dass beide Teams aufsteigen, ist jetzt bereits ausgeschlossen. Foto: Willy Speicher