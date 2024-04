Gladiators in Düsseldorf Nur vier Punkte in einem Viertel – und dann doch noch gewonnen!

Mit sechs Punkten vorne liegen, etwas mehr als eine Minute vor Schluss – das reicht in den allermeisten Fällen am Ende dann doch zum Erfolg. Zu einem Sieg, der für Düsseldorf auch deutlich bedeutender gewesen wäre als für die Trierer. Aber dann: Gnadenlose Gladiatoren. In den letzten 71 Sekunden machen die Trierer aus einem 67:73-Rückstand mit einem 7:0-Lauf ein 74:73. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie können.